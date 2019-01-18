Работник банка предложила пожилой женщине сделать вклад, но когда пенсионерка передала денежные средства, злоумышленница не положила их на счёт, а забрала себе...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали бывшую сотрудницу банка, подозреваемую в хищении средств у 84-летней москвички.В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 84-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что сделала вклад в одном из столичных банков, расположенных на Ленинском проспекте. Через некоторое время ей позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что на её вкладе нет денежных средств. Материальный ущерб составил около 580 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району была установлена причастность к хищению бывшей сотрудницы банка.Установлено, что работник банка предложила пожилой женщине сделать вклад, но когда пенсионерка передала денежные средства, злоумышленница не положила их на счёт, а забрала себе, после чего потратила по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56