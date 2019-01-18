Владимирцы готовятся к Крещению. Причем, не только служители церкви. Эта ночь будет напряженной для спасателей, врачей и полицейских. Все они будут следить за порядком и здоровьем желающих совершить обряд омовения. Сегодня днем все купели еще раз были проверены. Свои данные представили и специалисты Роспотребнадзора. Они отобрали пробы воды для исследования в некоторых водоемах. И никакой угрозы для здоровья людей не нашли. Тему продолжит Екатерина Корнилова.

Владимирцы готовятся к Крещению. Причем, не только служители церкви. Эта ночь будет напряженной для спасателей, врачей и полицейских. Все они будут следить за порядком и здоровьем желающих совершить обряд омовения. Сегодня днем все купели еще раз были проверены. Свои данные представили и специалисты роспотребнадзора. Они отобрали пробы воды для исследования в некоторых водоемах. И никакой угрозы для здоровья людей не нашли. Тему продолжит Екатерина Корнилова.(озеро Семязино)Подготовка на Семязино практически закончена. Глубина этой купели всего 1,2 метра, но для погружения этого достаточно. Толщина льда около 20 сантиметров - это значит, что людей он выдержит. Последним купель проверяет водолаз - обследует дно. Геннадий Брайт дает свое заключение:Геннадий Брайт, водолаз: "То, что сделано от организаторов, - безопасно, а дальше безопасность в руках купающихся".На каждой официальной купели будет дежурить бригада скорой, спасатели и полицая. Крещение в этом году выпадает на выходные, поэтому желающих совершить крещенское омовение ожидается много. Стоянка машин у озера будет запрещена. Свой автомобиль можно будет оставить около торгового центра. Чтобы люди не мерзли после погружения, на Семязино установили пункт обогрева.Евгений Мысев, инспектор по маломерным судам г. Владимир: "На официальных купелях будут разводиться костры, палатки для переодевания, пункты обогрева будут везде на официальных местах. Здесь на Семязино традиционно, по крайней мере, выставляется полевая кухня: варят кашу и угощают чаем".(пруд Заклязьменский)А в поселке Заклязьменском купаться в основном будут местные жители, и пункт обогрева здесь не предусмотрен. Зато тем, кто придет окунуться, предложат горячую еду и чай. Спасатели предупреждают, что с собой обязательно надо брать теплые вещи, халаты и тапочки.Игорь Нелидкин, начальник отдела по делам ГО и ЧС по Октябрьскому району: "Традиционно уже более 8 лет организовывается крещенское купание, так же здесь будет оборудовано место для раздачи горячего питания, т.е. будет оборудован горячий чай, пряники, сухари для желающих искупаться".Священнослужитель Свято-Воскресенского храма проводит освящение купели. Но сам обряд омовения для верующих не главное. В Крещение принято молиться и причащаться за всех людей в этом мире.Артемий Белоусов, клирик Свято-Воскресенского храма: "Если человек не ходит в храм, не молится, не живет церковной жизнью, то никакая святая вода ему не поможет, ни крещенская, никакая. Божья благодать истощается во всей полноте в церкви христовой, в православной, членами которой многие из нас являются".Всего во Владимирской области 51 разрешенное место для крещенских купаний. Из них 4 во Владимире: Семязино и Гусинка, а так же озеро Глубокое и пруд Заклязьменский. Спасатели прогнозируют, что сегодня ночью около 13 тысяч верующих совершат традиционный для Крещения обряд.