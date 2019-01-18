Суд Швейцарии принял решение отменить арест акций Газпрома в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2 – операторах магистральных газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

Суд Швейцарии принял решение отменить арест акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2 – операторах магистральных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе "Газпрома".Отмечается, что тем самым суд швейцарского кантона Цуг полностью отменил свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на российского газового концерна в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.Майское решение суда было принято в рамках действий украинского "Нафтогаза" по взысканию 2 миллиардов 56 миллионов долларов с "Газпрома" по решению арбитража Стокгольма.Российский газовый концерн оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.