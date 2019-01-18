Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна."Из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии".Сам Трамп 10 января написал на своей странице в Twitter, что отменяет этот визит из-за споров об ужесточении контроля над американо-мексиканской границей, передает ТАСС.Предполагалось, что делегацию США возглавит сам Трамп. Но позже стало известно, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео.