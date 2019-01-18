В США начинается настоящая президентская вендетта. Дональд Трамп запретил спикеру Конгресса Ненси Пелоси ехать в Европу, Египет и Афганистан.

В США начинается настоящая президентская вендетта. Дональд Трамп запретил спикеру Конгресса Ненси Пелоси ехать в Европу, Египет и Афганистан.Хозяин Белого дома просто сообщил главе нижней палаты парламента, что отменяет ее запланированный визит из-за "шатдауна", передает "Россия 24".В ироничном тоне Трамп пишет: "Мы переназначим эту экскурсию, когда правительство вернется к работе".По данным Fox News, этот поступок президента уже вызвал шквал критики в Пентагоне, Госдепе и Конгрессе. Дело в том, что это была очевидная месть. Ранее Пелоси предложила Трампу отложить его ежегодное обращение к нации из-за шатдауна, что разозлило президента.