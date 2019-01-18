Причиной аварии стали мощные порывы ветра и мокрый снег

Причиной аварии стали мощные порывы ветра и мокрый снегОпасения сотрудников МЧС, которые предупреждали о возможных авариях из-за непогоды, сбылись. Сильная метель оставила без электричества целый микрорайон и посёлок во Владимире, сообщают в «тревожном» ведомстве.Информация об отключении электроэнергии поступила на пульт диспетчера в 07:3518 января. В Коммунар и поселок Заклязьменский незамедлительно выехали спасатели.Оказалось, что причиной аварии стали мощные порывы ветра и мокрый снег. Но, на радость местных жителей, к 10-ти утра аварийно-восстановительные работы завершились.