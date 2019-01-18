Специалисты головного научного института Роскосмоса - ЦНИИмаш заявили о засорении геостационарной орбиты. Космическим мусором являются 70% из 1500 находящихся на орбите объектов.

Специалисты головного научного института Роскосмоса — ЦНИИмаш заявили о засорении геостационарной орбиты. Космическим мусором являются 70% из 1500 находящихся на орбите объектов.Геостационарная орбита — круговая орбита высотой 35786 километров, расположенная над экватором Земли, на которой спутник обращается вокруг планеты со скоростью, равной скорости вращения планеты вокруг своей оси​​​. На этой орбите работают спутники связи, вещания и ретрансляции, передает РИА Новости.В тезисах доклада ЦНИИмаш, опубликованного на сайте академических чтений по космонавтике, говорится об особом опасении за засорение геостационарной орбиты. Космический мусор – предпосылка конфликтных ситуаций между участниками космической деятельности и угроза для функционирующих космических аппаратов и МКС.В другом докладе, представленном специалистами МГТУ имени Баумана, рассматривается вариант спутника, который будет очищать орбиту путем перевода космического мусора на орбиту захоронения.В октябре 2018 года в журнале Scientific Reports была опубликована статья о новой технологии очистки земной орбиты. Речь шла об устройстве на борту спутника, которое выбрасывает плазменную струю, сбивающую ненужные объекты. Оно же используется как двигатель космического аппарата. От других аналогичных устройств разработка отличается тем, что в режиме "стрельбы" по космическому мусору она выбрасывает две струи в противоположном направлении, чтобы не придавать спутнику нежелательное ускорение.