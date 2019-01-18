Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Изместьева Владимира Сергеевича, 1982 рождения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Изместьева Владимира Сергеевича, 1982 рождения, который с 10 января 2019 не выходит на связь со своими родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35 лет, рост 189 см., среднего телосложения, волосы, вьющиеся до плеч.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(495) 850-22-38