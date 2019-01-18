Виновник ДТП не учел непогоду и гололедицу

Виновник ДТП не учел непогоду и гололедицуВо Владимирской области произошла авария со смертельным исходом. Вечером 17 января под Александровом столкнулись две машины.По предварительной информации ГИБДД, на 30 километре дороги «Киржач-Александров» автомобиль «ВАЗ-2112», за рулём которого находился 22-летний водитель, выехал на «встречку». Он не учел непогоду и гололедицу, избежать аварии с автомобилем Renault не удалось.В результате ДТП погибла 28-летняя девушка, которая сидела в «ВАЗ 2112». А водителей обеих машин госпитализировали.