Астероид Апофис может столкнуться с Землей в ближайшие 50 лет. Такое заявление сделали российские ученые из Петербургского университета.

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в ближайшие 50 лет. Такое заявление сделали российские ученые из Петербургского университета.По их мнению, именно к этой дате траектория движения Апофиса может пересечься с Землей, передает "Россия 24".Также ученые сообщили, что уже в 2029 году небесное тело пройдет на опасно-близком расстоянии от нашей планеты. Примерно в 10 раз ближе, чем находится Луна.Ранее об угрозе столкновения с астероидом говорили специалисты НАСА, однако постоянно "передвигали" даты возможной катастрофы.Апофис, диаметр которого составляет примерно 325 метров, обнаружили в 2004 году. Тогда открытие вызвало небывалый ажиотаж. Ученые установили, что вероятность его столкновения с Землей составляет 2,7 процента.