Перед началом совещания генерал-майор юстиции Наталья Агафьева наградила отличившихся сотрудников ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями...

Сегодня Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой состоялось итоговое совещание органов предварительного расследования системы ГУ МВД России по г. Москве за 2018 год, в ходе которого были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год и определены основные задачи на предстоящий 2019 год.В совещании приняли участие начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Прокуратуры города Москвы Александр Гацко, заместитель начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Сидоров, врио начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Громов, начальник кафедры предварительного расследования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя полковник полиции Алла Есина и председатель совета ветеранов ГСУ полковник милиции в отставке Юрий Новиков.Перед началом совещания Наталья Ивановна наградила отличившихся сотрудников ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями, а также поздравила ряд сотрудников с присвоением очередных специальных званий.Далее Наталья Агафьева подвела итоги оперативно-служебной деятельности подразделения, обозначила приоритетные задачи на 1 квартал 2018 года и обратила внимание личного состава на проблемы, которые необходимо решить в наступившем году.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28