Всего в области оборудовали 51 прорубь

Всего в области оборудовали 51 прорубьСегодня владимирцы будут отмечать Крещенский сочельник. В ночь с 18-го на 19-е января тысячи жителей региона примут участие в купаниях. Для этих целей в области оборудовали 51 купель.В региональном МЧС предупреждают, что купание в несанкционированных местах опасно для жизни. В Крещенскую ночь окунайтесь только в тех купелях, которые специально для этого подготовлены.На пресс-конференции, посвященной 100 дням губернаторства, Владимир Сипягин открыл секрет, где же будет окунаться он сам. Журналистам глава региона рассказал, что приедет в Муром, где иордани оборудованы на реке Оке.Полный список безопасных купелей вы можете узнать .