18.01.2019

2019-01-18 19:35:52

В Москве обокрали тяжелобольных детей (видео)

В Москве полиция задержала двух сотрудников охраны хосписа для тяжелобольных детей, которых подозревают в краже игрушек, передает сайт "". Волонтеры собирали подарки, чтобы передать малышам, однако мужчины решили распорядиться ими иначе. Игрушки были найдены, в ближайшее время их вернут туда, где они должны быть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.