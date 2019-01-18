Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ...

"Оперуполномоченные ОМВД России по Преображенскому району города Москвы задержали двоих сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям. Подарки находились в складском помещении на Электрозаводской улице, арендуемом детским хосписом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими похищенное имущество обнаружено и в ближайшее время будет возвращено в хоспис.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк