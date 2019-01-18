Они поссорились из-за девушки

Они поссорились из-за девушкиВо Владимирской области бездомного мужчину обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональный СледКом.Около полугода назад мужчина, кочующий по разным городам, приехал в Муром. Приятель разрешил ему поселиться в своей комнате в коммуналке, вместе они «зарабатывали» сдачей металлолома и попрошайничеством на улице. Деньги друзья тратили алкоголь и еду.Вечером 5 января к ним в гости пришла знакомая. Изрядно напившись, мужчины повздорили, выясняя, кто из них нравится даме. Хозяин жилья оскорбил женщину. Обвиняемый схватил нож и напал на приятеля.Потерпевший был жив, но сладкая парочка оставила его без медицинской помощи и легла спать. На следующий день, обнаружив мертвого друга, женщина быстро ушла, а обвиняемый еще 4 дня жил в комнате, где находилось тело.Участковый во время поквартирного обхода выявил это преступление. Мужчина заключен под стражу.