Накануне Дня российского студенчества МВД России предоставит молодежи уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции.

Накануне Дня российского студенчества МВД России предоставит молодежи уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции.В ходе акции, которая состоится с 20 по 24 января и пройдет уже в шестой раз, полицейские организуют студентам экскурсии в подразделения органов внутренних дел, помогут узнать об основных направлениях правоохранительной деятельности, познакомят с криминалистическими методиками, расскажут об используемой спецтехнике.В мероприятиях также примут участие члены общественных советов при территориальных органах МВД России, представители добровольных народных дружин и ветераны органов внутренних дел, которые проведут тематические экскурсии и беседы. Акция «Студенческий десант» будет способствовать популяризации профессии «полицейский» среди молодежи.