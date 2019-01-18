Двоих водителей госпитализировали

Двоих водителей госпитализировалиВ Петушинском районе произошла серьезная авария. Ранним утром 18 января на 141 километре федеральной трассы М-7 водитель автомобиля Kia не уступил дорогу грузовику. От удара «ГАЗ-3010» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с таким же грузовиком. Из одного из автомобилей выпали бухты с проводами, которые упали прямо на проезжающий мимо Hyundai. В это время «ГАЗ-3010» отбросило на обочину, где он врезался в грузовой рефрижератор.В результате аварии водителей грузовиков с травмами различной степени тяжести госпитализировали.