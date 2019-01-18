Многоразовый суборбитальный корабль для космических туристов разрабатывают в МГТУ имени Баумана. Об этом говорится в одном из докладов, подготовленных к Королёвским чтениям.

Многоразовый суборбитальный корабль для космических туристов разрабатывают в МГТУ имени Баумана. Об этом говорится в одном из докладов, подготовленных к Королёвским чтениям.Корабль будет выполнен по самолетной схеме с высоко расположенным треугольным крылом прямой стреловидности, передает "Интерфакс".О планах создать суборбитальный туристический космический корабль в МГТУ им Баумана сообщалось в 2009 году. По словам проректора университета, корабль планировалось назвать "Одуванчик".В данный момент разработкой суборбитальных аппаратов для космических полетов занимаются две американские и одна британская компания.В 2004 году три суборбитальных полета совершил космический корабль SpaceShipOne. В 2009 году сообщалось о том, что программу суборбитальных полетов продолжит корабль SpaceShipTwo; дата его полета обозначена не была. Но предполагалось, что будет выбрано необычное топливо для аппарата — термореактивная пластмасса. Твёрдые зёрна топлива, похожего по составу на нейлон, будут питать самую большую в мире гибридную ракету.