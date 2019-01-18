18.01.2019

2019-01-18 16:55:49

В Тольятти жестоко убили бизнесмена с женой

В одном из коттеджей на Васильковой улице в Тольятти были обнаружены тела предпринимателя Станислава Казачкова и его жены Людмилы Гюнтер, бывшей руководительницы управления потребительского рынка и услуг администрации города, передает портал "". Сообщается, что они погибли от ударов кухонными ножами. На полу и стенах были обнаружены пятна крови. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства двойного убийства.