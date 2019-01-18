Начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко в торжественной обстановке наградил сотрудников управления за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности...

В УВД на Московском метрополитене состоялось совещание под председательством генерал-майора полиции Николая Савченко, на котором были подведены итоги работы за 2018 год.В итоговом совещании приняли участие заместитель начальника УООП ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Кулишов, руководство прокуратуры Московского метрополитена, представители ГУП «Московский метрополитен», председатель Совета ветеранов УВД на ММ, член Общественного совета при УВД на ММ, личный состав УВД.Начиная заседание, начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко в торжественной обстановке наградил сотрудников управления за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.На совещании руководитель УВД отметил, что в 2018 году сотрудники УВД на ММ успешно реализовывали задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности на территории метрополитена, в том числе при проведении значимых массовых мероприятий, а также по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, защите граждан от противоправных посягательств.Под охраной подразделений УВД находятся 230 станций ГУП «Московского метрополитена», за 2018 год введено в эксплуатацию 33 км. линий и открыто 17 новых станций, посты полиции на открываемых станциях выставлялись за счёт внутреннего перераспределения штатной численности патрульно-постовой службы.Благодаря принятым мерам профилактического и оперативного характера обстановка на территории обслуживания оставалась стабильной и контролируемой. За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершённых на территории Московского метрополитена с 2014 по 2018 годы сократилось на 55,4%. Количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств также имеет тенденцию к снижению.Динамика роста предварительно расследованных преступлений за 2018 год составила 11,2%. Раскрываемость преступлений по УВД составила 52,2%. Количество расследованных преступлений увеличилось на 75,3%, раскрываемость тяжких и особо тяжких составов увеличилась на 8,7% и составила 68,3%.Снизилось количество карманных краж на 7,1%, хулиганств на 22,2%, побоев на 16%. Раскрываемость грабежей возросла на 4% и составила 77,8%. Не осталось ни одного не раскрытого разбоя.В завершение совещания Николай Савченко отметил, что и в предстоящем 2019 году руководство управления традиционно уделит основное внимание вопросам совершенствования оперативно-служебной деятельности, укрепления учетно-регистрационной, служебной дисциплины и законности среди личного состава.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18