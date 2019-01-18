Руководители торжественно вручили ведомственные знаки отличия и грамоты сотрудникам, показавшим наилучшие служебные результаты в минувшем году...

В УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2018 год.В совещании приняли участие начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан, начальник УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Николай Федорук, заместители начальника УВД, представитель окружного управления ФСБ России, префект Зеленоградского АО Анатолий Смирнов, прокурор Зеленоградского административного округа старший советник юстиции Андрей Залегин, председатель Зеленоградского районного суда г. Москвы Сергей Трефилов, руководитель СО по Зеленоградскому АО ГСУ СК РФ по г. Москве подполковник юстиции Виталий Приходько, начальник МОВО по Зеленоградскому АО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве» полковник полиции Владимир Чечуров, председатель Совета ветеранов УВД по Зеленоградскому АО Александр Стрельников, председатель Общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО Анатолий Хурумов, начальники ОМВД России по районам Зеленоградского АО г. Москвы и личный состав УВД.Совещание началось с награждения лучших сотрудников округа. Начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан и начальник УВД по Зеленоградскому АО полковник полиции Николай Федорук торжественно вручили ведомственные знаки отличия и грамоты сотрудникам, показавшим наилучшие служебные результаты в минувшем году.С докладом об итогах работы за 2018 год выступил начальник УВД по Зеленоградскому АО полковник полиции Николай Федорук. Он отметил, что организация оперативно-служебной деятельности оказала положительное влияние на состояние оперативной обстановки в округе. В 2018 году темпы роста зарегистрированной преступности сократились. Снизилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, мошенничеств. Дана положительная оценка организации обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении публичных мероприятий. Принятые меры способствовали улучшению положения дел в обеспечении безопасности дорожного движения.В ходе совещания были отмечены и проблемные моменты, обозначены пути для повышения результативности.В завершение участниками встречи были определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности УВД по Зеленоградскому административному округу на 2019 год.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве