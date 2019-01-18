Она будет посвящена итогам первых 100 дней его работы в качестве главы региона

Она будет посвящена итогам первых 100 дней его работы в качестве главы регионаПрошло уже 100 дней с момента, когда губернатором Владимирской области Владимир Сипягин. И он готов подвести итоги этого периода. Сегодня, 18 января, в 11:00 он проведет первую большую пресс-конференцию, посвященную итогам его работы в качестве главы региона.Увидеть, о чем Владимир Сипягин будет разговаривать с журналистами, можно на сайте Белого дома в разделе «On-line трансляция» - .