На пресс-конференции у него спросили про дальнейшие планы
На пресс-конференции у него спросили про дальнейшие планы
На первой пресс-конференции Владимир Сипягин опроверг слухи о своей добровольной отставке. То, что ему предрекают скорый уход из администрации Владимирской области, оказалось неправдой.
«Срок определяют только избиратели области. Они выбрали меня. Правильнее задать вопрос – а пойдет ли глава региона на второй срок», - заметил Владимир Сипягин.
Он заверил, что будет делать все, что максимально оправдать доверие жителей региона. А про второй срок пообещал поговорить ближе к окончанию первого.
«Заявления об увольнении по собственному желанию, конечно же, не будет», - подытожил губернатор.