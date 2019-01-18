На пресс-конференции у него спросили про дальнейшие планы

На пресс-конференции у него спросили про дальнейшие планыНа первой пресс-конференции Владимир Сипягин опроверг слухи о своей добровольной отставке. То, что ему предрекают скорый уход из администрации Владимирской области, оказалось неправдой.«Срок определяют только избиратели области. Они выбрали меня. Правильнее задать вопрос – а пойдет ли глава региона на второй срок», - заметил Владимир Сипягин.Он заверил, что будет делать все, что максимально оправдать доверие жителей региона. А про второй срок пообещал поговорить ближе к окончанию первого.«Заявления об увольнении по собственному желанию, конечно же, не будет», - подытожил губернатор.