В нежилом помещении нашли 660 бутылок

В нежилом помещении нашли 660 бутылокВладимирская прокуратура устроила проверку соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.Специалисты ведомства обнаружили в нежилом помещении, расположенном на Мещерской, 660 бутылок водки. Алкоголь имел видимые признаки подделки. На него не было сопроводительных документов. Некоторые бутылки не имели федеральной специальной марки или акцизной марки, а другая часть продукции была оклеена поддельной федеральной специальной маркой.Теперь с этим будет разбираться полиция.