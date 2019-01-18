Органы внутренних дел региона примут на однодневную стажировку студентов учебных заведений.

В преддверии Дня российского студенчества МВД России проводит ежегодную всероссийскую акцию «Студенческий десант». Органы внутренних дел Владимирской области с 20 по 24 января примут на однодневную стажировку в своих подразделениях студентов учебных заведений региона.В областном УМВД ребята смогут познакомиться с работой Экспертно-криминалистического центра, Управления по вопросам миграции, Центра кинологической службы УГИБДД, Центра профессиональной подготовки, а так же примут участие в товарищеском футбольном матче с командой сотрудников полиции.В основной день акции, 22 января, в УМВД России по городу Владимиру будет проведен инструктаж, после которого студенты вместе с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками по делам несовершеннолетних и других подразделений полиции примут участие в профилактических и рейдовых мероприятиях и выполнении других задач, возложенных на сотрудников.В ходе стажировки студенты смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией работы полиции и поступления на службу в органы внутренних дел.Акция пройдет во всех территориальных отделах МВД России на районном уровне.