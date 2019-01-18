Он будет действовать два дня

Он будет действовать два дняВ связи с празднованием Крещения Господня во Владимирской области введен режим повышенной готовности. Действовать он будет с 10 утра 18 января до 6 вечера 19 января. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин. Это необходимо для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.Органы управления всех уровней должны будут обеспечить безопасность на купелях, и устойчивое функционирование объектов электроэнергетики и объектов жизнеобеспечения населения.