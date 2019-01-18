Наталья Андрейченко скоро станет женой чудесного человека.
Артистка встретилась с новым возлюбленным в тонком мире.
Наталья Андрейченко скоро станет женой чудесного человека.
Артистка встретилась с новым возлюбленным в "тонком мире".
Андрейченко понимает, что своей карьере обязана в первую
очередь роли знаменитой няни Мэри Поппинс. Звезда отказывается думать, как
именно сложилась бы ее судьба без участия в тех съемках.
Артистка уверена, что именно эта роль приносит ей удачу, наполняет
ее жизнь волшебством. Знаменитость даже открыла собственный центр духовных
занятий в Мексике. Наталья выступает с лекциями и старается привить ученикам
любовь ко всему живому. Сама артистка, к примеру, давно отказалась от животной пищи.
"Мы не трогаем того, кто с глазами! Ни в коем случае, кроме
картошки. И не едим того, кто с глазами, кроме картошки. Радость сыроедения —
она велика", – заметила звезда.
Также Андрейченко напомнила, что наделена необычным даром. "Там
взрослые, они все забыли. А я не такая, как все, я просто помню, поэтому
понимаю язык зверей и птиц", – рассказала артистка.
Наталья планирует не только продолжать карьеру, но и
наладить личное счастье. Звезда в третий раз собирается замуж. По словам Натальи, своего избранника она еще ни разу не видела. "Он уже есть. Он есть, но
физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились", – цитирует артистку
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