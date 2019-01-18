Наталья Андрейченко скоро станет женой чудесного человека. Артистка встретилась с новым возлюбленным в тонком мире.

Наталья Андрейченко скоро станет женой чудесного человека.Артистка встретилась с новым возлюбленным в "тонком мире".Андрейченко понимает, что своей карьере обязана в первуюочередь роли знаменитой няни Мэри Поппинс. Звезда отказывается думать, какименно сложилась бы ее судьба без участия в тех съемках.Артистка уверена, что именно эта роль приносит ей удачу, наполняетее жизнь волшебством. Знаменитость даже открыла собственный центр духовныхзанятий в Мексике. Наталья выступает с лекциями и старается привить ученикамлюбовь ко всему живому. Сама артистка, к примеру, давно отказалась от животной пищи."Мы не трогаем того, кто с глазами! Ни в коем случае, кромекартошки. И не едим того, кто с глазами, кроме картошки. Радость сыроедения —она велика", – заметила звезда.Также Андрейченко напомнила, что наделена необычным даром. "Тамвзрослые, они все забыли. А я не такая, как все, я просто помню, поэтомупонимаю язык зверей и птиц", – рассказала артистка.Наталья планирует не только продолжать карьеру, но иналадить личное счастье. Звезда в третий раз собирается замуж. По словам Натальи, своего избранника она еще ни разу не видела. "Он уже есть. Он есть, нофизически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились", – цитирует артистку