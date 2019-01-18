Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей

Общий ущерб составил более 12 тысяч рублейВ начале января этого года в дежурную часть полиции в Вязниках обратилась местная женщина, рассказавшая, что из ее дачного дома пропали металлическая кровать и садовый инвентарь. Через неделю аналогичное сообщение поступило от мужчины, у которого тоже кто-то украл металлические изделия с дачи. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.На следующий день после первой кражи правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель, который уже попадался на воровстве. Мужчина во всем признался и пояснил, что похищенные вещи сдал в пункт приёма металлолома, а деньги успел потратить.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению других преступлений.