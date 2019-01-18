Запрещенная в России группировка Исламское государство (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске. В опубликованном боевиками заявлении сообщаются лишь общеизвестные факты.

Запрещенная в России группировка "Исламское государство"(ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Вопубликованном боевиками заявлении сообщаются лишь общеизвестные факты.Новость сообщила группа SITE Intelligence, которая отслеживаетактивность боевиков в интернете. Заявление террористов об ответственности запроисшествие в Челябинской области появилось в газете боевиков Al Naba.Отмечается, что никаких подробностей о теракте в статье нет.Утверждается, что сторонники террористов заложиливзрывное устройство в здании и привели ее в действие. Большуюзадержку с публикацией заявления боевики объяснили "соображениямибезопасности устроивших теракт".Никаких подробностей джихадисты не приводят – лишьцитируют заявления российских властей о том, что следов взрывчаткина месте трагедии в Магнитогорске не найдено.Новость дополняется