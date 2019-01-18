Запрещенная в России группировка Исламское государство
(ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске. В
опубликованном боевиками заявлении сообщаются лишь общеизвестные факты.
Запрещенная в России группировка "Исламское государство"
(ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске. В
опубликованном боевиками заявлении сообщаются лишь общеизвестные факты.
Новость сообщила группа SITE Intelligence, которая отслеживает
активность боевиков в интернете. Заявление террористов об ответственности за
происшествие в Челябинской области появилось в газете боевиков Al Naba.
Отмечается, что никаких подробностей о теракте в статье нет.
Утверждается, что сторонники террористов заложили
взрывное устройство в здании и привели ее в действие. Большую
задержку с публикацией заявления боевики объяснили "соображениями
безопасности устроивших теракт".
Никаких подробностей джихадисты не приводят – лишь
цитируют заявления российских властей о том, что следов взрывчатки
на месте трагедии в Магнитогорске не найдено.
Новость дополняется