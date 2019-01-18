Баскетболисты Химок потерпели очередное поражение в евролиге. В греческом Пирее подмосковный клуб уступил местному Олимпиакосу 57:71.

Баскетболисты "Химок" потерпели очередное поражение в евролиге. В греческом Пирее подмосковный клуб уступил местному "Олимпиакосу" 57:71.Химчане проиграли три первых четверти – 11,20, 11:12, 14:23. Усилий, проложенных в четвертом периоде, хватило только для того, чтобы выиграть четверть 31:16. В итоге поражение "Химок" с разницей в 14 очков – 57:71. В российской команде самым результативным стал Джордан Микки, на счету которого 21 очко."Химки" потерпели 12 поражение в 19 встречах и теперь занимают 13 место. Следующий матч подмосковный клуб проведет 25 января с германской "Баварией".