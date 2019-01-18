Навязывают счётчики газа? К нам обратились жители посёлка Ставрово, что в Собинском районе. Люди рассказали, как недавно на их домах расклеили объявления о проведении плановых работ по замене и установке приборов учёта газа. Как выяснили жители, по договору, их дома обслуживает одна газовая служба, однако, в объявлении указана другая. Многим жителям Ставрово, по их словам, фактически навязали установку счётчиков и сами приборы, естественно, за деньги.

(п. Ставрово)Навязывают счётчики газа? К нам обратились жители посёлка Ставрово, что в Собинском районе. Люди рассказали, как недавно на их домах расклеили объявления о проведении плановых работ по замене и установке приборов учёта газа. Как выяснили жители, по договору, их дома обслуживает одна газовая служба, однако, в объявлении указана другая. Многим жителям Ставрово, по их словам, фактически навязали установку счётчиков и сами приборы, естественно, за деньги. Хотя, как потом узнали люди, эти работы были вовсе необязательны. Более того, представителей компании и вовсе можно было не пускать домой.Сергей Каширский, старший по дому: "Так быстро всё преподносят, как под гипнозом, так вот человек, который там, бабушка, она может растеряться и даже всё сразу воспринять, как должное. Дескать вот, осмотр газового оборудования и вот предлагают счётчик, с установкой, якобы с пломбой, со всем, это будет стоить 5 900".