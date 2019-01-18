Наташа Королева поздравила бывшего мужа Игоря
Николаева с днем рождения. Музыканту исполнилось 59 лет.
Наташа Королева поздравила бывшего мужа Игоря
Николаева с днем рождения. Музыканту исполнилось 59 лет.
Наташа опубликовала в личном микроблоге небольшое
видео. Артистка записала ролик в домашней обстановке.
"Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебе
отношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя с
днем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно,
творческого вдохновения!" - эмоционально
сообщила звезда. Под постом она написала: "С днем рождения, композитор моей юности!"
Видеопоздравление вызвало много эмоций у поклонников
Королевой. Многие с ностальгией отмечали в комментариях, что пара "Наташа+Игорь"
была одной из самых красивых.
К слову, не обошлось и без недовольства. Ярые
поклонники певицы очень огорчились выяснив, что артист никак не отреагировал
на поздравление. По мнению интернет-обывателей, музыкант должен был поставить
хотя бы лайк. Также фанаты Королевой вспомнили, что так и не увидели любимицу в
передаче Первого канала "Игорь Николаев и его друзья". Отсутствие Натальи на
съемках, их очень разозлило.
"Видно, что от чистого сердца, аж прослезилась даже. Вы большая молодец!"
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наша наташа.....жаль что не вместе...а так
хочеться чтобы вы были именно с николаевым...., "Любит Николаев Королеву,видно невооруженным глазом.
При виде Наташи он даже теряется, робеет, что-ли", "А Игорь Николаев даже
спасибо не сказал за поздравление. В виде лайка...", "Молодец
Наташенька, никогда его не забывает.А Игоряшенька, даже "спасибо за
поздравления "не говорит.Делает вид , что ее не заметил. Только Аллочке,
жопу лижет", "мне
вообще не понравился этот вечер )) ну может мне только ))) скучный был ,
наиграно как-то , ну не знаю может вот самые лучшие его моменты творчества это
те 10 лет с Наташей , а там получается за них мне вспомнили даже !!!", "Не позвали потому что там Алла была...." -
писали пользователи Сети.