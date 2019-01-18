Наташа Королева поздравила бывшего мужа Игоря Николаева с днем рождения. Музыканту исполнилось 59 лет.

Наташа Королева поздравила бывшего мужа ИгоряНиколаева с днем рождения. Музыканту исполнилось 59 лет.Наташа опубликовала в личном микроблоге небольшоевидео. Артистка записала ролик в домашней обстановке."Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебеотношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя сднем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно,творческого вдохновения!" - эмоциональносообщила звезда. Под постом она написала: "С днем рождения, композитор моей юности!"Видеопоздравление вызвало много эмоций у поклонниковКоролевой. Многие с ностальгией отмечали в комментариях, что пара "Наташа+Игорь"была одной из самых красивых.К слову, не обошлось и без недовольства. Ярыепоклонники певицы очень огорчились выяснив, что артист никак не отреагировална поздравление. По мнению интернет-обывателей, музыкант должен был поставитьхотя бы лайк. Также фанаты Королевой вспомнили, что так и не увидели любимицу впередаче Первого канала "Игорь Николаев и его друзья". Отсутствие Натальи насъемках, их очень разозлило."Видно, что от чистого сердца, аж прослезилась даже. Вы большая молодец!"(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наша наташа.....жаль что не вместе...а такхочеться чтобы вы были именно с николаевым...., "Любит Николаев Королеву,видно невооруженным глазом.При виде Наташи он даже теряется, робеет, что-ли", "А Игорь Николаев дажеспасибо не сказал за поздравление. В виде лайка...", "МолодецНаташенька, никогда его не забывает.А Игоряшенька, даже "спасибо запоздравления "не говорит.Делает вид , что ее не заметил. Только Аллочке,жопу лижет", "мневообще не понравился этот вечер )) ну может мне только ))) скучный был ,наиграно как-то , ну не знаю может вот самые лучшие его моменты творчества этоте 10 лет с Наташей , а там получается за них мне вспомнили даже !!!", "Не позвали потому что там Алла была...." -писали пользователи Сети.