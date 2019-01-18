В Соединенных Штатах врачи удалили доброкачественное образование, которое росло в организме женщины на протяжении нескольких десятков лет. Общий вес опухоли составил 23 килограмма.

В Соединенных Штатах врачи удалили доброкачественноеобразование, которое росло в организме женщины на протяжении нескольких десятков лет. Общий вес опухоли составил23 килограмма.Жительница штата Айдахо Бренда Кридленд рассказала, что однажды она стала набирать вес. Сначала она решила, что причиной лишних килограммовбыла менопауза. Однако позже женщина начала испытывать сильные боли во время каждого приемапищи. Тогда Бренда обратилась за помощью к медикам.Результаты компьютерной томографии показали, что на протяжении многих лет в организме американки росла ,которая вытесняла внутренние органы и препятствовала поступлению крови в мозг.Как утверждают врачи, если бы Бренда обратилась к ним на несколько недельпозже, то они вряд смогли бы ее спасти.Хирурги провели срочную операцию и извлекли доброкачественное образование. Кридленд сразу потеряла часть веса – опухоль весила 23 килограмма. Теперь женщина чувствует себя хорошо, ее здоровью ничего не грозит.Причиной появления новообразования стал эндометриоз – гинекологическое заболевание,при котором разрастаются клетки внутреннего слоя матки. Хирурги были удивлены, что ни один из гинекологов, которых посещала Бренда, не обнаружил .