В Соединенных Штатах врачи удалили доброкачественное
образование, которое росло в организме женщины на протяжении нескольких десятков лет. Общий вес опухоли составил
23 килограмма.
В Соединенных Штатах врачи удалили доброкачественное
образование, которое росло в организме женщины на протяжении нескольких десятков лет. Общий вес опухоли составил
23 килограмма.
Жительница штата Айдахо Бренда Кридленд рассказала, что однажды она стала набирать вес. Сначала она решила, что причиной лишних килограммов
была менопауза. Однако позже женщина начала испытывать сильные боли во время каждого приема
пищи. Тогда Бренда обратилась за помощью к медикам.
Результаты компьютерной томографии показали, что на протяжении многих лет в организме американки росла ,
которая вытесняла внутренние органы и препятствовала поступлению крови в мозг.
Как утверждают врачи, если бы Бренда обратилась к ним на несколько недель
позже, то они вряд смогли бы ее спасти.
Хирурги провели срочную операцию и извлекли доброкачественное образование. Кридленд сразу потеряла часть веса – опухоль весила 23 килограмма. Теперь женщина чувствует себя хорошо, ее здоровью ничего не грозит.
Причиной появления новообразования стал эндометриоз – гинекологическое заболевание,
при котором разрастаются клетки внутреннего слоя матки. Хирурги были удивлены, что ни один из гинекологов, которых посещала Бренда, не обнаружил .