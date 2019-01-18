Там произошла серьезная коммунальная авария

Там произошла серьезная коммунальная аварияВо Владимире произошла серьезная коммунальная авария. Около дома №22А на улице Луначарского повредился трубопровод. С 1-ти утра там уже работают специалисты. Однако жителям этой улицы целые сутки придется жить без горячей воды и отопления.Как сообщает владимирский филиал «Т Плюс», которая извинилась перед владимирцами за неудобства, ремонт трубопровода должны завершить к 9 утра 19 января. Без отопления и горячей воды останутся 29 многоэтажек, где проживают 852 человека, 2 детских сада, 2 учебных и медицинских учреждений, а также 37 административных зданий.