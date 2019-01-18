29 жилых домов во Владимире остались без тепла и горячей воды. Кроме того, в списке отключённых объектов так же 2 детских, 2 учебных и 2 медицинских учреждения, а также 37 административных зданий.

29 жилых домов во Владимире остались без тепла и горячей воды. Кроме того, в списке отключённых объектов так же 2 детских, 2 учебных и 2 медицинских учреждения, а также 37 административных зданий. В общей сложности без тепла находятся более 800 человек. Причина отключения - ремонт на теплосетях по улице Луначарского в районе дома 22 "А". Работы с утра 18 января проводит Владимирский филиал Т Плюс. Как стало известно, проблемный участок трубопровода тепловики нашли совсем недавно, но дожидались потепления, чтобы провести ремонт и не "заморозить" людей.Из официального ответа Владимирского филиала Т Плюс: "Завершить работы планируется к 9.00 19 января. К проведению ремонта будут привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники. Компания Т Плюс предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно".