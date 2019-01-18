Подозреваемая сообщила в полицию о краже, желая скрыть совершенное преступление.

В декабре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратились две жительницы районного центра с сообщением о кражах кошельков с деньгами и банковскими картами. По словам потерпевших, которые работают вместе в одной из организаций города, сумки с кошельками и ценностями они оставили в своем служебном кабинете.Сотрудники полиции опросили заявительниц и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых было установлено, что не все сведения, сообщенные одной из заявительниц, соответствуют действительности. Так, она сообщила, что уже после кражи ей пришло смс с сообщением о списании средств с ее банковской карты за покупку в одном из сетевых магазинов. Однако, сотрудники полиции установили, что в тот день с банковской карты заявительницы деньги не снимались.Запутавшись в дальнейших показаниях, гражданка призналась, что придумала криминальную историю, чтобы скрыть совершенную ею самой кражу. Женщина сама похитила кошелек с деньгами в сумме 6 тысяч рублей из сумки своей коллеги. Чтобы отвести от себя подозрение, сообщила сослуживице, что у нее тоже похищен кошелек, и они вдвоем обратились с заявлениями в полицию.В настоящее время в отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершенном преступлении) и по ст.158 УК РФ (кража).