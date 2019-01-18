Наркотики мужчина приобрел через «тайник-закладку»

Наркотики мужчина приобрел через «тайник-закладку»Жителя Владимира подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В салоне автомобиля мужчины полицейские нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом кремового цвета, а также одноразовые шприцы. Экспертиза показала, что в пакетике был героин массой 5,57 грамма.Правоохранители выяснили, что запрещенные вещества подозреваемый купил утром этого же дня через «тайник-закладку».В отношении мужчины уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.