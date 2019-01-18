Актриса Софи Тернер вспомнила один из самых неприятных
эпизодов во время съемок фэнтезийного сериала. Девушка исполнила роль Сансы Старк в Игре престолов.
Актриса Софи Тернер вспомнила один из самых неприятных
эпизодов во время съемок фэнтезийного сериала. Девушка исполнила роль Сансы Старк в "Игре престолов".
Софи призналась, что во время работы над пятым сезоном создатели сериала потребовали, чтобы она перестала мыть волосы. Для молодой актрисы это стало настоящим испытанием. Ей пришлось жить с грязной головой несколько лет.
Однако в конце концов звезде "" разрешили носить парик, и она вновь могла следить за собой.
"Первые несколько сезонов мне разрешали мыть голову, так как
я была молодой аристократичной девушкой. К пятому сезону меня начали просить не
мыть голову, и это было по-настоящему отвратительно.
Голова все время чесалась! У нас работали машины, пускающие искусственный снег, и у меня к волосам постоянно прилипали бумажные снежинки", – передает ее слова канал
"".
Напомним, восьмой сезон сериала "", основанного на
романах "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина, стартует в апреле этого
года. Он будет включать в себя шесть эпизодов и станет финальным. Поклонники наконец
узнают, кто станет хозяином Железного трона – символа верховной власти над
Семью Королевствами.