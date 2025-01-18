Мужчина, получивший ранее приговор за кражу, запил и вовремя не явился в исправительное учреждение.

Житель Вязников Владимирской области, приговорённый судом с году обязательных работ за кражу (статья 158 УК РФ), получил более суровый приговор, связанный с реальным лишением свободы, потому что не исполнил требования и не явился вовремя в исправиельное учреждение.Об этом сообщили в областном суде.Руководство учреждения, где должен был трудиться осуждённый, вновь обратилось в судебную инстанцию, и работы заменили на год в колонии общего режима. Выяснилось, что сроки явки были пропущены потому, что житель Вязников перебрал со спиртным.Как сообщалось ранее,