Крещенские купания в водоемах Коврова запретили после проверок Роспотребнадзора области. Согласно исследованиям экспертов, пробы воды не соответствуют санитарно-гигиеническим

Крещенские купания в водоемах Коврова запретили после проверок Роспотребнадзора области. Согласно исследованиям экспертов, пробы воды не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В связи с этим и купель в районе бани ООО «Первомайский рынок» (ул. Набережная д.13) не будут оборудовать. Тем временем во Владимире в озере Глубоком Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку.