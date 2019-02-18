18 февраля 1919 года ВЦИК РСФСР был подписан Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» и утверждено Положение о железнодорожной милиции. От этой даты ведет отсчет история транспортной полиции.

18 февраля 1919 года ВЦИК РСФСР был подписан Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» и утверждено Положение о железнодорожной милиции. От этой даты ведет отсчет история транспортной полиции.В течение века подразделения органов внутренних дел на транспорте приобрели уникальный опыт. Менялось название службы, расширялась её компетенция, но главной задачей на протяжении всегда оставалось противодействие преступности, защита граждан от противоправных посягательств на объектах транспортной системы страны – вокзалах, портах, судах, поездах. Сегодня работа транспортной полиции характеризуется линейным принципом построения системы подразделений. Деятельность сотрудников проходит в условиях многомиллионного пассажиропотока, масштабных грузоперевозок, интенсивного развития транспортной системы.Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров поздравил коллектив со столетним юбилеем образования службы. «Сегодня сотрудники транспортной полиции – это высокоорганизованные и хорошо подготовленные специалисты своего дела, умеющие применять в оперативно-служебной деятельности современные технические средства, опирающиеся на знание транспортной специфики и бесценный опыт ветеранов» - отметил он.Пять лет назад по инициативе Главного управления на транспорте МВД России на базе Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина создана кафедра обеспечения безопасности на объектах транспорта. В 2019-м, юбилейном году состоится первый выпуск молодых специалистов, подготовленных для службы в транспортной полиции.