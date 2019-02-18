При проверке документов 40-летний приезжий из ближнего зарубежья, находясь в опорном пункте полиции в Пушкаревом переулке попытался дать взятку сотруднику полиции...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Мещанскому району задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в даче взятки должностному лицу.При проверке документов 40-летний приезжий из ближнего зарубежья, находясь в опорном пункте полиции в Пушкаревом переулке, попытался дать взятку сотруднику полиции, являющимся должностным лицом при исполнении своих служебных обязанностей, в размере 7 тысяч рублей за непринятие в отношении него мер.Полицейский предупредил нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки, однако тот не отказался от своих намерений и передал деньги, после чего был задержан.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60