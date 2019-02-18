Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил сотрудников транспортной полиции.

Уважаемые коллеги!Примите искренние поздравления со знаменательной датой - 100-летием со Дня образования органов внутренних дел на транспорте.За прошедшие годы сотрудниками службы наработан уникальный опыт борьбы с преступностью, защиты граждан от противоправных посягательств на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Благодаря профессионализму и самоотдаче вы успешно выявляете и раскрываете самые сложные преступления, в том числе экономической и экстремистской направленности, перекрываете каналы наркотрафика.От всей души поздравляю ветеранов. Ваш вклад в становление молодых полицейских, воспитание у них чувства преданности долгу и избранному делу является залогом сохранения преемственности поколений, достижения высоких показателей в оперативно - служебной деятельности.Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в деле обеспечения правопорядка на объектах транспорта Российской Федерации.Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев