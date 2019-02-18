Артиста ранили из помпового ружья на съемках клипа. Инцидент
с Дмитрием Митюричем произошел в Москве.
Артиста ранили из помпового ружья на съемках клипа. Инцидент
с Дмитрием Митюричем произошел в Москве.
Звезда российских
сериалов обратился в одну из столичных поликлиник за помощью 17 февраля в
21:35. Митюрич поделился подробностями случившегося, сообщает телеканал
со ссылкой на источник
в правоохранительных органах.
Актер
рассказал, что пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из
помпового ружья. Случилось страшное: в результате инцидента 52-летний Митюрич получил
термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени. В
данный момент стражи порядка проводят проверку обстоятельств инцидента.
Дмитрий Митюрич снялся
более чем в 20 фильмах и сериалах. Среди них "Самый лучший фильм" (2007),
сериалы "Интерны" (2010-2016) и "Дочки-Матери" (2007). Наибольшую известность ему принесла роль в
"Интернах".
Напомним, ранее имя актера
мелькало в светской хронике по поводу его экс-возлюбленной, певицы Натальи Штурм.
Летом 2018 года Дмитрий
решил выложить на всеобщее обозрение более чем откровенное видео с исполнительницей.
Мужчина говорил, что певица преследовала его и присылала кадры из душа, на
которых занимается непотребством. Митюрич даже был намерен подать на Штурм в
суд за сексуальные домогательства.