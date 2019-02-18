Артиста ранили из помпового ружья на съемках клипа. Инцидент с Дмитрием Митюричем произошел в Москве.

Артиста ранили из помпового ружья на съемках клипа. Инцидентс Дмитрием Митюричем произошел в Москве.Звезда российскихсериалов обратился в одну из столичных поликлиник за помощью 17 февраля в21:35. Митюрич поделился подробностями случившегося, сообщает телеканалсо ссылкой на источникв правоохранительных органах.Актеррассказал, что пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела изпомпового ружья. Случилось страшное: в результате инцидента 52-летний Митюрич получилтермические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени. Вданный момент стражи порядка проводят проверку обстоятельств инцидента.Дмитрий Митюрич снялсяболее чем в 20 фильмах и сериалах. Среди них "Самый лучший фильм" (2007),сериалы "Интерны" (2010-2016) и "Дочки-Матери" (2007). Наибольшую известность ему принесла роль в"Интернах".Напомним, ранее имя актерамелькало в светской хронике по поводу его экс-возлюбленной, певицы Натальи Штурм.Летом 2018 года Дмитрийрешил выложить на всеобщее обозрение более чем откровенное видео с исполнительницей.Мужчина говорил, что певица преследовала его и присылала кадры из душа, накоторых занимается непотребством. Митюрич даже был намерен подать на Штурм всуд за сексуальные домогательства.