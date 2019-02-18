Перед выборами Петр Порошенко пойдет на любые провокации для поднятия своего упавшего рейтинга. Президент теряет популярность в народе и хочет исправить положение, прибегнув к маленькой победоносной войне.

Перед выборами Петр Порошенко пойдет на любые провокации для поднятиясвоего упавшего рейтинга. Президент теряет популярность в народе и хочет исправитьположение, прибегнув к маленькой победоносной войне.Это метод мало кого подводил: война, без особого ущерба себе, сейчаснужна как воздух. В подтверждении того, что президент затеял подготовку к громкойпровокации, служит заявление адвоката арестованных в России украинских моряков ИльиНовикова.Юрист не исключил того, что Украина может провестиаресты российских военнослужащих в качестве ответа на задержание своих моряковв ноябре 2018 года. "Это может быть поводом для Украины дождаться момента изахватить кого-нибудь из российских военных и начать над ними также экспериментировать в суде. Пусть тогда уже Россия настаивает на соблюденииЖеневской конвенции", – сделал циничное заявление бывший член интеллектуальногоклуба "Что? Где? Когда?"Илья Новиков выразил удивление в связи с тем, чтоследователь по делу нарушивших границу моряков заявил адвокату об отсутствиимежду Россией и Украиной войны. "То есть, и с Крымом нет конфликта и вДонбассе нет? Вообще, говорит, нет! Ну, посмотрим", – возмутился юрист.Господина Новикова понять можно: когда-то он защищал всуде бывшую наводчицу Надежду Савченко и, видимо, проникся, духом незалежности.Напомним, что именно по вине Савченко погибли два российских журналиста и этотолько доказанные эпизоды ее деятельности.Надо отметить, что защищал ее бывший знаток как-тостранно: сначала ей дали в России 22 года колонии, потом не без помощиВладимира Путина отпустили на Украину. Правда, там почти сразу же она сновазагремела в СИЗО, на этот раз за подготовку теракта в здании парламента.Господин Новиков почему-то не бросился в Киев защищать Савченко по этому делу.Зато теперь у него целая камера клиентов, суда в Россииожидают 24 украинских моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы занезаконное пересечение границы в составе вооруженной группы. Время покажет,удастся ли Илье Новикову хоть немного уменьшить сроки своим подзащитным.А пока он делает провокационные заявления о подготовкек захвату Украиной российских военных. Непонятно только, где безумныйхочет провести эту спецоперацию. Очевидно, что в украинской армии нет бойцов стакой подготовкой, чтобы проникнуть на территорию России и взять в плен вооруженныхсолдат или офицеров.Не секрет, что после событий 2014 года Москва приняламеры по усиленной охране государственной границы и произвела переброску сил кее украинскому участку. Взять так просто и захватить наших военных увряд ли получится, а вот устроить стрельбу на границе и обвинить потом Россию вжертвах среди мирного населения – на это безумный лидер Незалежной пойти может.Только тогда ситуация может запросто начать развиваться по грузинскому сценариюи тогда господину Новикову придется защищать украинского президента в международныхсудах.