Перед выборами Петр Порошенко пойдет на любые провокации для поднятия
своего упавшего рейтинга. Президент теряет популярность в народе и хочет исправить
положение, прибегнув к маленькой победоносной войне.
Перед выборами Петр Порошенко пойдет на любые провокации для поднятия
своего упавшего рейтинга. Президент теряет популярность в народе и хочет исправить
положение, прибегнув к маленькой победоносной войне.
Это метод мало кого подводил: война, без особого ущерба себе, сейчас
нужна как воздух. В подтверждении того, что президент затеял подготовку к громкой
провокации, служит заявление адвоката арестованных в России украинских моряков Ильи
Новикова.
Юрист не исключил того, что Украина может провести
аресты российских военнослужащих в качестве ответа на задержание своих моряков
в ноябре 2018 года. "Это может быть поводом для Украины дождаться момента и
захватить кого-нибудь из российских военных и начать над ними также экспериментировать в суде. Пусть тогда уже Россия настаивает на соблюдении
Женевской конвенции", – сделал циничное заявление бывший член интеллектуального
клуба "Что? Где? Когда?"
Илья Новиков выразил удивление в связи с тем, что
следователь по делу нарушивших границу моряков заявил адвокату об отсутствии
между Россией и Украиной войны. "То есть, и с Крымом нет конфликта и в
Донбассе нет? Вообще, говорит, нет! Ну, посмотрим", – возмутился юрист.
Господина Новикова понять можно: когда-то он защищал в
суде бывшую наводчицу Надежду Савченко и, видимо, проникся, духом незалежности.
Напомним, что именно по вине Савченко погибли два российских журналиста и это
только доказанные эпизоды ее деятельности.
Надо отметить, что защищал ее бывший знаток как-то
странно: сначала ей дали в России 22 года колонии, потом не без помощи
Владимира Путина отпустили на Украину. Правда, там почти сразу же она снова
загремела в СИЗО, на этот раз за подготовку теракта в здании парламента.
Господин Новиков почему-то не бросился в Киев защищать Савченко по этому делу.
Зато теперь у него целая камера клиентов, суда в России
ожидают 24 украинских моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за
незаконное пересечение границы в составе вооруженной группы. Время покажет,
удастся ли Илье Новикову хоть немного уменьшить сроки своим подзащитным.
А пока он делает провокационные заявления о подготовке
к захвату Украиной российских военных. Непонятно только, где безумный
хочет провести эту спецоперацию. Очевидно, что в украинской армии нет бойцов с
такой подготовкой, чтобы проникнуть на территорию России и взять в плен вооруженных
солдат или офицеров.
Не секрет, что после событий 2014 года Москва приняла
меры по усиленной охране государственной границы и произвела переброску сил к
ее украинскому участку. Взять так просто и захватить наших военных у
вряд ли получится, а вот устроить стрельбу на границе и обвинить потом Россию в
жертвах среди мирного населения – на это безумный лидер Незалежной пойти может.
Только тогда ситуация может запросто начать развиваться по грузинскому сценарию
и тогда господину Новикову придется защищать украинского президента в международных
судах.