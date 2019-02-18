Генеральный директор Кузбасской энергосетевой компании Петр
Куруч сохранил пост внештатного советника по вопросам жизнеобеспечения в
команде нового главы Кузбасса Сергея Цивилева. Практика внештатных советников
достались губернатору от предшественника – Амана Тулеева. Именно при нем воплотилась в жизнь интересная формула,
когда все компании по тепло-, водо– и энергоснабжению курировал один человек.
Генеральный директор Кузбасской энергосетевой компании Петр
Куруч сохранил пост внештатного советника по вопросам жизнеобеспечения в
команде нового главы Кузбасса Сергея Цивилева. Практика внештатных советников
достались губернатору от предшественника – Амана Тулеева. Именно при нем воплотилась в жизнь интересная формула,
когда все компании по тепло-, водо– и энергоснабжению курировал один человек.
Ситуация достаточно странная, когда в советниках у главы региона
сплошь представители бизнеса. Очевидно, что близость к власти не может не влиять
на их собственные интересы.
Таким первым внештатным советником в октябре 2016 стал первый
заместитель Тулеева , которому пришлось уйти с должности после
того, как следователи взялись за областное "Теплоэнерго".
Петра Куруча губернатор Тулеев назначил своим внештатным
советником по теплоэнергетике в декабре 2017 года. "Управляющие компании и
компании по тепло-, водо– и энергоснабжению будут подчинены одному
руководителю", − заявил тогда Тулеев. Многие посчитали такое решение, мягко говоря,
странным.
Недавнее переназначение Куруча тоже вызвало некоторое
недоумение у местных элит. Кто-то даже предположил, что Куручу дан зеленый свет
на установление контроля над предприятиями теплоснабжения области. Говорили, что подобный механизм уже
был отработан в Прокопьевске. Теплоснабжение этого города когда-то осуществляли
два муниципальных предприятия − "Рудничное теплоснабжающее хозяйство"
и "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство".
В декабре 2012 года суд признал МУП "Рудничное
теплоснабжающее хозяйство" банкротом за незначительные долги перед ФНС
Кемеровской области и Управлением ЖКХ администрации Прокопьевска. Оборот
предприятия составлял тогда 1,2 миллиарда рублей, а стоимость имущества в
хозяйственном ведении МУПа оценивалась в четыре миллиарда.
После банкротства здания и оборудование котельных, трубы и остальная
собственность МУП "РТХ" были переданы компаниям, контролируемым Петром
Куручем, писала еще в 2017 году газета . Как только это произошло,
РЭК решением от 8 ноября 2017 года повысила для теперь уже ООО "РТХ" тариф на
теплоснабжение для потребителей сразу на 67,4%.
Сам Куруч обосновал это стандартно − через договоры аренды транспорта, платой за сотовую связь и прочие, не имеющие к росту тарифов, расходы. Удивительно, но даже после решений ФАС и Кемеровского облсуда об отмене грабительских тарифов, потребители продолжают платить по ним. Справедливости ради стоит отметить, что после вмешательства ФАС с 1 июля 2018 года тариф был снижен на 79 копеек или на 0,03%.
По данным издания "Ваш город", с 9 ноября 2017 года по конец 2018-го ущерб потребителям составил около 1,2 миллиарда рублей. Из-за завышенной субсидии пострадал и региональный бюджет.
Сейчас РЭК пытается оспорить в Верховном суде судебное решение об отмене повышения тарифов в ноябре 2017 года. Правда, тепло в
Прокопьевске отпускает уже ООО "Теплоэнергоремонт", а ООО "РТХ" 15 декабря 2018
года объявило о добровольной ликвидации. И в этом тоже есть некий "секрет".
В редакцию издания пришло письмо от неравнодушного жителя Прокопьевска. Он пишет, что после того, как ФАС приказал РЭК исключить расходы по договору между ООО "РТХ" и ООО "Теплоэнергоремонт" на сумму 1 миллиард рублей, недобросовестные теплоэнергетики и чиновники
РЭК поступили просто: первыми начали процедуру добровольной ликвидации
в ООО "РТХ", а прежний тариф РЭК установил уже для
ООО "ТЭР". Мало того, пишет житель Прокопьевска, с 1 июля планируется ввести тариф еще выше —
3106 рублей.
"Таким образом ООО РТХ не собирается возвращать деньги
в бюджет и потребителям, а это целый миллиард", – жалуется прокопчанин и удивляется – почему бездействуют прокуратура и администрация Кемеровской области в деле возврата средств в бюджет и восстановления прав потребителей.