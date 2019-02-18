Генеральный директор Кузбасской энергосетевой компании Петр Куруч сохранил пост внештатного советника по вопросам жизнеобеспечения в команде нового главы Кузбасса Сергея Цивилева. Практика внештатных советников достались губернатору от предшественника – Амана Тулеева. Именно при нем воплотилась в жизнь интересная формула, когда все компании по тепло-, водо– и энергоснабжению курировал один человек.

Генеральный директор Кузбасской энергосетевой компании ПетрКуруч сохранил пост внештатного советника по вопросам жизнеобеспечения вкоманде нового главы Кузбасса Сергея Цивилева. Практика внештатных советниковдостались губернатору от предшественника – Амана Тулеева. Именно при нем воплотилась в жизнь интересная формула,когда все компании по тепло-, водо– и энергоснабжению курировал один человек.Ситуация достаточно странная, когда в советниках у главы регионасплошь представители бизнеса. Очевидно, что близость к власти не может не влиятьна их собственные интересы.Таким первым внештатным советником в октябре 2016 стал первыйзаместитель Тулеева , которому пришлось уйти с должности послетого, как следователи взялись за областное "Теплоэнерго".Петра Куруча губернатор Тулеев назначил своим внештатнымсоветником по теплоэнергетике в декабре 2017 года. "Управляющие компании икомпании по тепло-, водо– и энергоснабжению будут подчинены одномуруководителю", − заявил тогда Тулеев. Многие посчитали такое решение, мягко говоря,странным.Недавнее переназначение Куруча тоже вызвало некотороенедоумение у местных элит. Кто-то даже предположил, что Куручу дан зеленый светна установление контроля над предприятиями теплоснабжения области. Говорили, что подобный механизм ужебыл отработан в Прокопьевске. Теплоснабжение этого города когда-то осуществлялидва муниципальных предприятия − "Рудничное теплоснабжающее хозяйство"и "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство".В декабре 2012 года суд признал МУП "Рудничноетеплоснабжающее хозяйство" банкротом за незначительные долги перед ФНСКемеровской области и Управлением ЖКХ администрации Прокопьевска. Оборотпредприятия составлял тогда 1,2 миллиарда рублей, а стоимость имущества вхозяйственном ведении МУПа оценивалась в четыре миллиарда.После банкротства здания и оборудование котельных, трубы и остальнаясобственность МУП "РТХ" были переданы компаниям, контролируемым ПетромКуручем, писала еще в 2017 году газета . Как только это произошло,РЭК решением от 8 ноября 2017 года повысила для теперь уже ООО "РТХ" тариф натеплоснабжение для потребителей сразу на 67,4%.Сам Куруч обосновал это стандартно − через договоры аренды транспорта, платой за сотовую связь и прочие, не имеющие к росту тарифов, расходы. Удивительно, но даже после решений ФАС и Кемеровского облсуда об отмене грабительских тарифов, потребители продолжают платить по ним. Справедливости ради стоит отметить, что после вмешательства ФАС с 1 июля 2018 года тариф был снижен на 79 копеек или на 0,03%.По данным издания "Ваш город", с 9 ноября 2017 года по конец 2018-го ущерб потребителям составил около 1,2 миллиарда рублей. Из-за завышенной субсидии пострадал и региональный бюджет.Сейчас РЭК пытается оспорить в Верховном суде судебное решение об отмене повышения тарифов в ноябре 2017 года. Правда, тепло вПрокопьевске отпускает уже ООО "Теплоэнергоремонт", а ООО "РТХ" 15 декабря 2018года объявило о добровольной ликвидации. И в этом тоже есть некий "секрет".В редакцию издания пришло письмо от неравнодушного жителя Прокопьевска. Он пишет, что после того, как ФАС приказал РЭК исключить расходы по договору между ООО "РТХ" и ООО "Теплоэнергоремонт" на сумму 1 миллиард рублей, недобросовестные теплоэнергетики и чиновникиРЭК поступили просто: первыми начали процедуру добровольной ликвидациив ООО "РТХ", а прежний тариф РЭК установил уже дляООО "ТЭР". Мало того, пишет житель Прокопьевска, с 1 июля планируется ввести тариф еще выше —3106 рублей."Таким образом ООО РТХ не собирается возвращать деньгив бюджет и потребителям, а это целый миллиард", – жалуется прокопчанин и удивляется – почему бездействуют прокуратура и администрация Кемеровской области в деле возврата средств в бюджет и восстановления прав потребителей.