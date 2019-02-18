Поклонники не перестают восхищаться внешним видом Веры Брежневой, которая на своей странице в Instagram опубликовала пляжное фото. К похвалам простых пользователей Сети присоединились и эксперты из мира моды.

Поклонники не перестают восхищаться внешним видом Веры Брежневой, которая на своей странице в Instagram опубликовала пляжное фото. К похвалам простых пользователей Сети присоединились и эксперты из мира моды.Обитатели интернета обычно очень суровы и придирчивы, в особенности к представителям шоу-бизнеса. Они первыми заметят, если кто-то поправится, появится на публике в странном наряде или прогадает с макияжем.Тем дороже каждая похвала, которую комментаторы все же позволяют себе сделать. В очередной раз повезло попасть под волну комплементов Вере Брежневой. Все благодаря ее фотографии с Мальдивских островов, на которой певица предстала в черном купальном бра и изящной легкой белой юбке.Специалисты отмечают, что Вера Брежнева стала объектом восхищения пользователей Сети совершенно заслуженно, ведь придраться к ее образу действительно не за что. "Мне нравится, как Вера выглядит на этой фотографии. Ничего лишнего: аккуратный лиф, пляжная юбка, surf hair и минимум косметики – то что нужно для фото в тропиках!", – в разговоре с "" заметила ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева."Чувствуется не только внутренняя гармония, но и гармония с окружающим миром", – подчеркнула она. Многие эксперты замечают, что наряд не только должен соответствовать последним веяниям моды, но и подходить внутреннему настрою человека, который его носит. Без этого любой, даже самый модный, костюм будет смотреться несколько нелепо.