Николаю Цискаридзе 45 лет. Но он уже много лет официально считается пенсионером – артисты балета рано выходят на заслуженный отдых. Правда, на деньги, которые заработал Народный артист, вряд ли можно шиковать.

Николаю Цискаридзе 45 лет. Но он уже много лет официально считается пенсионером – артисты балета рано выходят на заслуженный отдых. Правда, на деньги, которые заработал Народный артист, вряд ли можно шиковать.Николай, Вы 21 год отработали в Большом театре, побили все мыслимые рекорды по званиям, регалиям, наградам. Причем большую из них часть получили до 30 лет. Сколько за все это полагается от нашего социально ориентированного государства?У меня есть звание "Ветеран труда", есть доплата за выслугу лет. В совокупности со всеми регалиями это дало право получить самую высокую за всю историю Большого театра пенсию – около 12 тысяч рублей. Просто на момент моего выхода на пенсию у меня было 145 дореформенных миллионов ( 145 тысяч сегодня – Прим. ред.) в накопительном фонде – я же честно делал все отчисления! Люди, которые выходили на пенсию по возрасту, меня чуть не убили, помню, когда узнали, сколько я получаю. Очень смеялись мы тогда с Еленой Образцовой, чья пенсия была крайне мала. Спасала ее только доплата за звание Народной артистки.Так и у Вас же есть это высокое почетное звание!Столичный градоначальник Сергей Собянин всем народным и заслуженным артистам, имеющим московскую прописку, ежемесячно доплачивает по 30 тысяч рублей. Мне эти деньги тоже положены, но в пенсионном фонде мне сказали, что надо ждать 65 лет. Это, конечно, обидно, поскольку доживу ли я до 65 лет...Вы являетесь дважды лауреатом Государственной премии. Это как-то влияет на размер пенсии?Все льготы, которые мне положены в Москве, не действуют в Санкт-Петербурге, где я с 2013 года руковожу Академией русского балета имени Вагановой. Например, не могу там, как пенсионер, бесплатно ездить в транспорте. Хотя в музеи, как деятели культуры, свободно пускают.Неужели Вы пользуетесь общественным транспортом, как и простые смертные?Мне доставляет особое удовольствие по пенсионному удостоверению проехать бесплатно в метро или троллейбусе – я ведь честно это заслужил!На что тратите пенсию?А я ее не снимаю. Как говорила моя няня, это "гробовые". Ведь никто не застрахован от того, что случится завтра. Со своими родственниками я прошел огромное количество сложных жизненных моментов, так что учусь на их ошибках и боюсь столкнуться в старости с материальными трудностями. Поэтому предпочитаю, чтобы у меня была финансовая подушка безопасности. К тому же у меня перед глазами есть пример Марлен Дитрих и Рудольфа Нуреева, которые, как известно, сами заранее оплатили свои похороны.