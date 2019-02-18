Ангел с кудрями – так нежно называют киевскую пианистку многочисленные поклонники в России. И все удивляется, как в одной хрупкой девушке сочетаются редкая красота, интеллект, очарование и прелесть. От того больнее воспринимаются удары, которые цинично и методично наносят по Виталине враги.

"Ангел с кудрями" – так нежно называют киевскую пианистку многочисленные поклонники в России. И все удивляется, как в одной хрупкой девушке сочетаются редкая красота, интеллект, очарование и прелесть. От того больнее воспринимаются удары, которые цинично и методично наносят по Виталине враги.Элина Мазур – бывшая товарка – вторую неделю подряд обливает Виталину помоями в эфире федерального канала на виду изумленных телезрителей. Как только у нее язык не отсохнет так бессовестно врать – мол, и в эскорте пианистка работала, и Прохору Шаляпину за любовь платит.Но все прекрасно понимают, что подобные лживые заявления Мазур делает от зависти к юности и ослепительной красоте бывшей жены Джигарханяна. Или это уже агония – Элина понимает, что проиграла схватку. Она мечтала, что Виталина будет шить варежки в можайской женской колонии, но как бы теперь и самой не загреметь в места не столь отдаленные.А Виталина, что называется, цветет и пахнет. Она не пропускает громких премьер, часто выходит в свет на презентациях, первый гость на модных показах. заслужила этого годами страданий, уходом за неблагодарным стариком, поистине ангельским терпением."Неземная!", "Хорошеет с каждым днем", "Я благодарна вам, Виталина, за весь ваш путь борьбы за свою свободу и жизнь в прошлом году, рада, что вы вышли из тяжелой ситуации с гордо поднятой головой и у вас появились поклонники вашего несгибаемого характера", – пишут люди. Они готовы целовать не только золотые ручки пианистки, но и песок, по которому ходил этот кудрявый ангел во плоти.